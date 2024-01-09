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Australian Open. Квалификация. 2-й круг. Захарова сыграет с Петерсон, Тимофеева – с Шармой

Australian Open Мельбурн, Австралия 14 – 28 января 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов Открытые корты, хард Квалификация Второй круг Анастасия Захарова (Россия) – Ребекка Петерсон (Швеция, 18) Астра Шарма (Австралия, 16) – Мария Тимофеева (Россия) Эрика Андреева (Россия, 5) – Полина Кудерметова (Россия) Есинь Ма (Китай) – Алина Корнеева (Россия).

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