Мама госпитализированного с бронхитом Димы Билана: У сына серьёзное положение

Нина Белан опасается осложнений на лёгкие. По её словам, ранее сын уже не раз болел бронхитом. Фото: из открытых источников Мама Димы Билана Нина, которого госпитализировали с бронхитом, рассказала о состоянии певца.
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