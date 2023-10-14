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Мама госпитализированного с бронхитом Димы Билана: У сына серьёзное положение

Мама госпитализированного с бронхитом Димы Билана: У сына серьёзное положение

Нина Белан опасается осложнений на лёгкие. По её словам, ранее сын уже не раз болел бронхитом. Фото: из открытых источников Мама Димы Билана Нина, которого госпитализировали с бронхитом, рассказала о состоянии певца.

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