Денис ЛДом/ДачаСтоит ли нагружать детей домашней работойИнтересная тема, стоит ли нагружать детей домашней работой, каждый год по мере взросления ребенка посещает женщин.Вернуться к статье715НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна ЭржибоваДетей надо приучать к работе,даже в плоть до мытья унитаза,потом не плачьтесь когда попросите принести стакан воды,подмести,кружку вымыть,пошлёт вас.......Элина МорозоваДетей надо приучать к бытовому САМООБСЛУЖИВАНИЮ. И особенно мальчиков. Именно они вырастают бытовыми инвалидами. Ребенок должен уметь вымыть за собой посуду, убрать за собой мусор. Подмести, если насорил, протереть, если что то пролил. Разложить свои вещи по местам . Содержать свою одежду в чистоте и порядке, не разбрасывать одежду, игрушки, книги и другие веши, а раскладывать по местам. Вымыть и почистить свою обувь, пришить пуговицу, приготовить 2-3 элементарных блюда. А все остальное приложится и добавится. Очень мальчикам в армии пригодится.NatalyЕще несколько десятков лет назад отсутствие мужа к 27-30 годам означало страшный вердикт: старая дева. Депрессия, чувство собственной неполноценности, мамины слезы и тихая грусть под песни Укупника – вот всё, что полагалось несчастной одиночке. В списке желаний нормальной девицы свадебное платье занимало первое место, семья и дети – второе, а карьера, если о ней кто-то вообще задумывался в юном возрасте, подписывалась в конце листа мелкими буквами. В основном карьеристками становились зрелые разочарованные «мымры» без будущего и надежды на личную жизнь. Мужчины привычно шутили про «съем перед ЗАГСом свой паспорт», и чувствовали себя на коне: готовность оформить отношения официально мгновенно переводило самого плохонького в разряд видных женихов. Однако за каких-то 25-30 лет ситуация резко изменилась. Как всегда, первой в новую тенденцию вписалась Москва, а за ней и вся Россия, за исключением, пожалуй, мусульманских регионов. Тенденция заключается в том, что брак и секс для современных мужчин и женщин – не одно и то же. И между возрастом сексуального дебюта и созданием семьи проходят чуть ли не десятилетия. Вот немного сухой статистики. Первый секс в России в среднем случается у девушек в 17–18 лет, а у молодых людей — 16–17 лет. Такие цифры озвучил главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. В то же время, возраст вступления в брак составляет в среднем 24–26 лет для невест, и 26–28 лет для женихов. То есть между началом половой жизни и созданием семьи у молодежи проходят долгие годы. Лишившись своей самой вкусной составляющей – секса, легальная возможность которого раньше появлялась уже после оформление отношений, брак стал куда менее привлекательным для молодежи. Я подозреваю, что желание выйти если и сохранилось в приоритетах у современных девиц, то стоит оно в самом конце списка, намного ниже таких пунктов, как личный автомобиль, путешествия и развитие своего инстаграма. Более того, для многих раскованных жительниц больших городов даже более или менее доверительные и стабильные отношения перестали быть абсолютной ценностью. Проституция назвалась красивым словом «эскорт», а некоторые секс-работницы переименовали себя в «блогерш». На первое место вышли те бонусы, которые может дать мужчина, а не серьезность его намерений. Если ты все равно не собираешься заводить семью в ближайшие 10-20 лет, то какая разница, насколько серьезно к тебе относится мужчина, готовый оплатить путешествие? Очевидно, что за последние пару десятилетий правила игры между полами очень сильно изменились. И женщины не остались в стороне от этих перемен. И «выскочить замуж любой ценой», как в прочем и семья в принципе, больше не является для них ведущей ценностью. именно по этому рассмешилэтот пос с намёком что девочку надо приучать пользоваться ёршиком для мытья унитаза с пелёнок, а мытьё полов и готовка борща самы необходимые знания и навыки для взрослой ОЖП ( особи женского пола)-)))))) хи-хи-ха хаЭлина МорозоваСамое худшее, что может сделать для себя женщина , это бездумно выскочить замуж бездумно и второпях.Вера ФедороваСогласна с Вами, Элина, именно, прежде всего, обслуживать себя.Элина МорозоваКонечно. Главное получить наквыки и привычку быть самостоятельным в быту.Nataly""""""каждый год по мере взросления ребенка посещает женщина."""))))) под столом...... Интересно , что будет если начнет посещать мужчина?наверное местом для хранения носочно чулучных изделей в доме станет сахарница, а стены в комнатах станут высокохудожественным панно из гвоздей и шуруповБорис Шумилов"Детей надо приучать к бытовому САМООБСЛУЖИВАНИЮ. И особенно мальчиков." - Мальчиков надо растить что бы руки не из жопы росли относительно инструмента и деньги зарабатывать. "А все остальное приложится и добавится." - Хрен там потом все приложится и добавится. В детстве отвертку в руках не держал, во взрослой жизни или испугается или убьется этой отверткой. "Очень мальчикам в армии пригодится." - В армии не умеешь научат, не хочешь заставят.)) "Ребенок должен уметь вымыть за собой посуду, убрать за собой мусор. Подмести, если насорил, протереть, если что то пролил. Разложить свои вещи по местам . Содержать свою одежду в чистоте и порядке, не разбрасывать одежду, игрушки, книги и другие вещи, а раскладывать по местам. Вымыть и почистить свою обувь, пришить пуговицу, приготовить 2-3 элементарных блюда." - Ну при таких та умениях, нахрен ему жена нужна, что бы на шее сидела свесив ножки.)) Для жизни в одно жало, такие умения конечно незаменимы.)) "МУЖИКИ ИЩИТЕ ДЕНЬГИ, БАБЫ ВАС САМИ НАЙДУТ" - Если мужик с руками да при "капусте", бабы ему любую бытовую инвалидность простят.)) И вопрос на засыпку - И кто же у нас из мальчиков растит рукожопых и нищебродов, зато как круто полы моющих, за цветочками ухаживающий, спаленка вся в рюшечках и слониках.)))))ирина Северова северова (гуляева)А такие мальчики существуют ?Борис Шумилов"А такие мальчики существуют ?" - Ну если с пеленок ростить как девочку, можно из любого мальчика "голубца" вырастить.)))Элина МорозоваОдно другому не мешает. Уметь надо все. И девочкам надо не только уметь держать в руках отвертку , молоток, пасатижи, развордной ключ и дрель, но и уметь ими пользроваться. Конечно если вы сами не умеете, то и не научите. А если не умеет себя обслужить, то так и будет мамкозависимый увалень. И бабу себе искать будет как мамку, чтобы сиськой кормила, сопли вытирала и памперсы меняла. Фуу. Гадость какакя. Самому то вам не противно? Рукожопые мальчики, которым попку кто то подтирать должен. Ну и чего вы тогда возмущаетесь, что бабам денежные мужики нужны? Бабам в первую очередь обуза не нужна. Да и где вы столько денежных встречали? Уж лучше синица в руках ( самостоятельный, а не беспомощный), чем журавль в небе с виртуальными деньгами...Элина МорозоваСуществуют, Ирина. Те у кого родители адекватные и о будущем своего ребенка думает и хочет, чтобы и семейная жизнь у него сложилась.ирина Северова северова (гуляева)Может быть . Но , я таких не виделаЭлина МорозоваА мы с мужем такого воспитали. Но надо отдать должное свекрови. Она учительницей всю жизнь была. И оба ее ребенка , и сын и дочь выросли умея все по хозяйству. Не деля на твое- мое. А меня многому научили отец и оба деда. И сын у меня такой. Когда в гости приезжает, я его чаем угощаю, он всегда по привычке посуду в раковину поставит а частенько и вымоет за собой. И ничего "бабского" в этом нет, как тут некоторые фантазируют.NatalyБольше всего на свете Ленина мама любила классическую музыку. Днем и ночью грезила консерваторией, но, поскольку в 60-70-х годах прошлого века в сельской школе получить достойное образование было непросто, поступить не смогла. С треском провалившись на экзаменах и как следует погоревав, девушка вышла замуж, родила ребенка и стала счастливой женой и мамой … Мамой ребенка, которому суждено было взвалить весь груз несбывшихся маминых мечтаний на свои хрупкие плечи. Лену упорно пытались запихнуть туда, куда не попала мама. В жизни девочки появилась модная музыкальная школа, репетиторы... Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю почти без перерывов на душ и туалет девочка должна была заниматься пианино. ПИАНИНО-ПИАНИНО-ПИАНИНО!!! - именно так моя матушка видела Ленину жизнь. И все бы ничего, только вот Лене медведь на ухо наступил!!! Оценка между 3 и 4 в музыкальной школе стала ее недостижимой мечтой. Всем было очевидно, что наделив Лену блестящей памятью, бог обделил ее наличием слуха.. да ее разве что в барабанщики приняли бы по доброй воле. Понятное дело, что у Лены были и другие способности, которые она по прошествии лет сумела развить в себе, и сделать делом своей жизни. Но маму это не останавливало, её интересовала только недостижимое для неё ею музыкальное исполнительское искусство. Всё остальное - тщета и тлен, и суета сует. А вот способности девочки к языкам и юриспруденции, республиканские олимпиады казались маме баловством. Это, мол, презренные заработки, неприличные специальности, грязные деньги. И только ИСКУССТВО!!! - наше все. Вечная ценность. Если бы в семье было достаточно денег, боюсь, что и в консерваторию Лену бы могли запихать насильно – за взятку, например. Ведь это была мамина мечта - готовить изысканные блюда французской кухни и ненавязчиво, между прочим, наигрывать Моцарта и Верди одной рукой, параллельно меняя второй рукой подгузник очередному ребёнку... Мечта, которую она так страстно старалась воплотить в дочери. Во время этой ожесточенной борьбы за Ленино музыкальное будущее на сцену выступил отчим девочки. Он растил Лену с двух лет, поэтому по праву назывался отцом, и взял на себя все родительские функции в полном объеме. И точно так же, как и мама, хотел для девочки самого лучшего. Так, как он это лучшее понимал. В отличие от музыкальной мамы отчим хотел достичь вершин в шахматах. Доигрался до кандидата в мастера спорта, и то в неперспективном возрасте - дальше было лень. Зато теперь он мог со всем энтузиазмом насесть на Лену, и начать таскать ее по секциям и соревнованиям. Шахматы нравились девочке куда больше, чем музыка, она тоже стала КМС, но зарабатывать этим совершенно собиралась. Всё равно, давай жми, работай двадцать четыре часа в сутки, достигай. Понятно, что 24/7 одновременно двумя разными видами активности на уровне высших достижений никто заниматься не может. Это обстоятельство, увы, стало одной из причин развода родителей. Ведь каждый хотел реализовать через Лену именно свои недоработки. Сама же Лена выросла, послала родительские мечты подальше, и стала успешным юристом. Она очень неплохо обеспечивает себя и свою семью, и даже сумела совместить блестящую карьеру с материнством. Мамой Лена стала любящей, но совершенно не амбициозной. Она не тащит детей на танцы, в художку или на музыку насильно. А чутко присматривается к тому, чего хочет сам ребенок. Ведь своих вершин она, Лена, уже достигла. И ей не нужно перекладывать свои нереализованные мечты на хрупкие детские плечи… Может, в этом и есть настоящая родительская любовь?Борис Шумилов"Да и где вы столько денежных встречали? Уж лучше синица в руках ( самостоятельный, а не беспомощный), чем журавль в небе с виртуальными деньгами." = Морозова опять "зажигаешь", "зажигалочка" ты наша. Без денег, да хоть с "золотыми" руками мужик не нужен. Любой косой, рябой лишь бы при "бабках" был. Вам же бабам лишь бы нахаляву, в денежном эквиваленте. Баблом то вы горазды распоряжаться, это не мешки ворочить.)))Элина МорозоваЕсли рассуждать как вы, то никто бы давно уже с мужиками не связывался. Где вы денежных встречаете, или все врут , маскируются и прикидываются нищими? Вы врете или они?Nataly"""Ну при таких та умениях, нахрен ему жена нужна, что бы на шее сидела свесив ножки.)) """кто ВАм сказал что у него вообще будет жена? да ещё т кот орая готовит стирает убирает обслуживает и обихаживает тушку мужчины? дед Борис вы с дуба упали? сейчас женщины замуж не спешат выходить а брак теперь только как партнерство равноправных бывает. забудьте ваши патриархальные замашки это всё осталось в далеком прошлом.....Современный мужчина изрядно измельчал в метафорическом смысле этого слова. С учетом увеличившейся безработицы и общего отсутствия перспектив для мужчин в современном мире куда больше трутней и неудачников, чем парней, действительно достойных внимания. .Современные женщины зачастую не только работают больше и усерднее мужчин, но и отличаются лучшим образованием. Сегодня на каждых двух мужчин со степенью бакалавра приходится три женщины, получивших ту же степень. В наши дни женщины работают практически во всех сферах.Современный интернет дешев, доступен, и в развитых странах доступ к нему есть буквально у всех. Стоит ли удивляться, что при нынешнем обилии сайтов для знакомств у женщин есть куча возможностей для того, чтобы найти мужчину для приятного времяпровождения, не связывая себя при этом какими-то обязательствами? И если раньше на отношения вне брака общество смотрело резко негативно, то теперь вам вовсе не обязательно проходить длительную и утомительную процедуру заключения официального брака, чтобы в вашей постели оказался симпатичный и умелый любовник — и то, встречаться ли с ним еще раз, и вовсе зависит лишь от вас. Замечательным фактом является то, что все то время, когда женщины сражались — и, кстати, этот бой все еще не окончен — за равенство, право строить свою карьеру и жить на собственных условиях, мужчины, почивая на лаврах, мало-помалу оказывалось позади. Мужчинам, в особенности белым мужчинам стран «первого мира», особо не за что сражаться, и стоит ли удивляться, что благодаря этому женщины уже давно обставили их в очень многих областях? И этот тренд, скорее всего, продолжится и дальше, делая возвращение зависимой роли женщин (и значимости классического брака) все менее вероятным.NatalyЭкономика влияет не только на политику, ее влияние распространяется и на личностные отношения между людьми. Многие женщины, у которых есть работа, вполне могут обеспечить себя, порою, даже лучше, чем мужчины. Отсюда у них появляются убеждения, что выходить замуж не стоит. А для телесных удовольствий вполне подойдет любовник, за которым не нужно ухаживать и заботиться.Женщины, озабоченные собственной карьерой или те, кто принадлежит к высшему обществу выходя замуж не мечтают о том, что будут для мужа домработницей, кухаркой и любовницей одновременно.Обеспеченные женщины не заинтересованы в поиске спонсора потому, что в нем не нуждаются. Зато их страшит ограничение их свободы в различных областях жизни. Они относятся к мужчинам потребительски, но речь идет не о материальном. Им нравятся ухаживания, романтические свидания, совместные поездки на отдых, но только в том случае, если это не идет в разрез с их планами, или если они влюблены в этого мужчину. Когда отношения становятся более глубокими, и начинают ограничивать интересы женщины, когда мужчина хочет, чтобы она приготовила вкусный обед, или занималась уборкой, вот тогда она начинает ими тяготиться. И все это приводит к разрыву с тем, кто ограничивает личное пространство женщины и посягает на ее свободу и время. Бывают, конечно, бывают и исключения. Такие женщины выходят замуж. Только делают они это ради собственного удовольствия, предварительно оговорив свои правила, о том, что не будут заниматься домашними делами и воспитанием детей. Такой брак трудно назвать замужеством, он больше похож на отношения партнеров. Да и длится он до той поры, пока не станет напрягать или прекратит доставлять радость.Денис ЛКак пошло, открыто про самообслугу говорите. У тебя как в песне — . Ой не шляйтесь мамы, не блудите папы Можно угодить за раз дяде СПИДУ в лапы Не шалите мальчики, осторожно девочки Отдыхайте бабушки, не балуйтесь дедушки Он не дремлет, он не спит, злой и страшный дядя СПИД ...перейдём с испугу все на самообслугу.)))Денис ЛБабы любят таких голубцов.)))Наум Наумов""""""""""Конечно. Главное получить наквыки и привычку быть самостоятельным в быту."""""""""" Ну, если мальчик будет сам себя обслуживать, знать, как это легко и просто приготовить, помыть посуду, подмести, постирать, его будет трудно затащить в ЗАГС. Демография рухнет нафиг.Элина МорозоваНу вот ,неумка, ты и признался, что мальчики хотят паразитировать и пользоваться халявой и женским трудом. Так живите бобылями в бобылячей яме , а то в колхоз все норовите за чужой счет.NatalyДети рождаются от похода в ЗАГС?))) как страшно жить... вот так зайдешь в здани еЗАГСа за свидетельством о смерти бабушки или архивной справкой о рождении дедушки бац выйдешь от туда беременной тройней)))))NatalyНЕумка рассказал нам, как происходит самокастрация и/стерелизацияу мужчин приводящая к полному бесплодию ОМП. стоит только приготовить еду, помыть посуду, подмести, постирать-- ии мужик стерилен бесплоден)))Наум НаумовДа. Сейчас, всё подрастающее поколение воспитывается в духе паразитирования, и мальчики, и особенно, девочки.Наум Наумов""""""""как страшно жить... вот так зайдешь в здани еЗАГСа за свидетельством""""""""" Да, ЗАГС, это страшная контора. После загсования, девка может смело рожать, наплевав на предварительные договорённости и волю мужа. Правда, потом ей придётся отвечать по всей строгости духовных Законов, но безбожницы этого не знают.Наум Наумов""""""""рассказал нам, как происходит самокастрация и/стерелизацияу мужчин приводящая к полному бесплодию""""""" Отсутствие синяка в паспорте, не означает безплодие, и отсутствие половой жизни. Загсованные мужики, отличаются лишь поражением в правах и доп обязанностями. На репродуктивную функцию мужиков, ЗАГС пока не е влияет. Хотя ...Элина МорозоваТы и есть паразит..Наум НаумовЭто Закон Зеркала, духовный Закон. Исправляйся, паразитка.NatalyВася парень вроде неплохой, но как-то «ни о чём». Тридцать лет, жены нет, детей тоже нет, работа по принципу «где меньше напрягают» и легкая полнота от злоупотребления пивом. Если бы вел здоровый образ жизни, мог бы считаться симпатичным, а пока обычный такой мужичок, но ведь и таких в мужья берут? Неплохой, незлобный, книжки читает иногда, в курсе новостей, куда и зачем сбежал президент Боливии. Мог бы кому-то и пригодиться. Мы долго думали, с чем именно связано Васино безбрачие, перебрали в голове самые невероятные версии. Версия с нетрадиционной ориентацией отпала сразу, потому, что девушки у Васи время от времени появлялись. Они просто исчезали из его жизни очень быстро, максимум через пару месяцев. В начала не обращали внимания на это – ну, мало ли, что может быть. Но когда несколько лет подобный пердюмонокль происходил с потрясающей регулярностью, стали уже что-то подозревать. Второй версией у нас стало, что Вася своих пассий бьёт. Вот, подумали так, грешным делом. Или жадничает, или деньги на них экономит. Но, во-первых, у Васи и нет денег толком, чтобы их экономить. А, во-вторых, пообщавшись случайно с одной из девушек, все же выяснили, что никакого битья не было. Но почему пришлось уйти, девушка не хотела сознаваться даже под пытками. Потом, всё же, призналась. Оказывается, Вася считает, что женщины для любви и для «тела» - это разные женщины. И что хорошим, правильным девочкам, которых он был бы готов теоретически взять в жены, физические проявления близости совсем не нужны. А если и нужны, то по минимуму, в отличие от конфетно-букетного периода. Так что остаются Васины женщины голодными и злыми, а потом и бросают Васю с досады. Все-таки, мало какая современная женщина согласится быть «исключительно для любви и детей». Любовь - она ведь не только в букетах выражается… И если раньше женщины страдали от такой позиции, когда мужик гуляет, а замуж не берет, то теперь и мужчины страдают тоже. Мало кому такой кавалер нужен…В мужья его брать…Вера ФедороваМне кажется, нагружать детей работой не нужно. Ребёнка может, действительно, отвернёт от этого на всю оставшуюся жизнь. А вот приучить его к самообслуживанию, научить необходимым навыкам для этого, привить желание, а может быть, даже и любовь, к некоторым обязанностям- это святое.К подростковому периоду мальчик должен уметь, как минимум, помыть посуду, заправить кровать, прибить гвоздь, повесить полку, разобраться с розеткой, постирать свои носочки, приготовить еду и пришить пуговицу. Девочка должна быть помощницей мамы и уметь всё, что нужно для быта по дому.Борис Шумилов"Мне кажется, нагружать детей работой не нужно. Ребёнка может, действительно, отвернёт от этого на всю оставшуюся жизнь." - Разово конечно отвернет. Так для него учеба чему либо и есть работа. Только за работу взрослый получает денюшку, а вот современному ребенку нафиг надо напрягаться, если и так все что возможно и невозможно уже из опы торчит.))Вера ФедороваСогласна с Вами- учеба, это и есть работа. Но и домашние обязанности у всех должны быть. И я не считаю, что помыть посуду, пол, вынести мусор, сходить в магазин, почистить картошку и т.п. - это "нагружать детей".Денис ЛЕму и мамашины навыки могут не понравиться, может это просто её бзики. Любой пацан хочет уметь хорошо драться, но этого тут никто не упомянула.Элина Морозова"Хорошо драться"- это домашние навыки и домашний труд???? Однако... Тогда понятно, откуда у нас столько домашнего насилия(((((Денис ЛСоболезную, учи тогда дальше танцам.)))СергейУ всех членов семьи должны быть свои обязанности, в том числе и у детей. Если вам конечно в доме не нужны тунеядцы.Элина МорозоваА начинать надо с малого, с себя. Нвучишься быть самостоятельным в быту, будешь хорошим хозяином.СергейЭля, к этому приучают родители. Сама ты не научишься быть самостоятельной.Элина МорозоваЯ и не спорю. По ребенку и воспитание видно и что за семья..Денис ЛУ моего друга мать с отцом рано развелись, мамаша неработающая алкашка и тунеядка, а друг сам понимал что у него должны быть обязанности, он всё делал добровольно, они с мамашей ролями поменялись, он её во всём воспитывал и подгонял как отец блудную и ленивую дочь, хотя сам от горшка два вершка. Потом в гости приехал его отец, он выглядит и разговаривает нормально, друг даже его стеснялся и скрывал что он курит, а вот мамаше было пофиг на курение сына. Это пример того что друг живя с алкашкой воспитался сам, просто потому что он хоть и маленький, но уже считал себя мужиком и чувствовал ответственность. И пример того что после развода мамаша опускается, а отец нет. Ещё другие ”многодетные“ примеры знаю, в школе он отличник, а какая у него семья и какой он в жизни, ты бы никогда не угадал.ирина Северова северова (гуляева)Дааа ....Если надо полжизни положить на то , чтобы приучить мальчика к самообслуживанию ( помыть чашку и т д .. и т п ) то , это , конечно , большое счастьеСергейВы бы лучше девочек учили собственные трусы стирать. Чем учите мальчиков посуду мыть.ирина Северова северова (гуляева)Меня вообще ,этот вопрос не волнует. По жизни знаю , мужики ЛЕНТЯИ и стараются всю домашнюю работу спихнуть на женщину.СергейА вы бы хотели паразитировать, чтобы муж и на работу ходил, и по дому всё за вас делал )))))NatalyПожалуй, худшее, что могут сделать родители в воспитании девочки – это внушить ей мысль, что она должна жертвовать собой, если хочет быть счастливой. Не напрямую, конечно, иначе кому же такое понравится. А через сказки, прибаутки, песни и прочие достижения народного фольклора. За примерами далеко ходить не надо. Вспомните сказки, которые читают девочкам в детстве, чтобы сделать их удобными и послушными. Работящая Золушка, не устающая безропотно получать тумаки. Бедная сиротка из Морозко, преданная своим отцом и работающая за всю семью. И прочие Елены Премудрые, вынужденные терпеть доставшихся им в друзья чудаков. Все они в конце сказки обязательно щедро награждены невидимым автором. Получают богатое приданное, выходят за принцев, и вообще живут долго и счастливо. Девочки, глядя на них, а еще иногда и на пример своей затюканной бытом матери, начинают верить, что женский путь – это всегда путь жертв и страдания. Что почти святая женская обязанность - вставать раньше всех в доме, чтобы к моменту, когда муж и дети вставали, их ждали сырники, овсянка и свежевыглаженные белоснежные рубашки, выстиранные вручную. Ну и что, что не выспалась: семья должна правильно питаться - иначе какая ты жена и мать? Ты можешь зарабатывать наравне с мужем, но обязана ужин из 3 блюд, содержать дом в идеальной чистоте и при этом выглядеть как модель Victoria's secret. Иначе, зачем ты мужу? Он уйдёт к другой - у которой жопа красивее и суп наваристее (на самом деле, конечно, никуда он не уйдет, но есть лишний повод пристыдить). Да, становиться домохозяйкой тоже нельзя - ты же не иждивенка, чтобы сидеть на шее мужа. Даже если он попрекает каждой потраченной копейкой (в том числе заработанной тобой), а в пылу ссоры ищет, как бы ущипнуть побольнее, задеть за живое, а то и руку поднимает, пьет, изменяет? Терпи и будь мудрой и понимающей, ты должна сохранить семью ради ребенка. Не разрешает за руль, хотя это было твоей детской мечтой, да и машину ТВОИ родители вам на свадьбу подарили? Дурочка, цени: он так о тебе заботится! Ведь всем известно, что девушки водят ужасно. Хуже, пожалуй, может быть только слепая убежденность в том, что все лучшее должно быть детям. Для многих семей нормально занашивать маме одежду до дыр и обедать принесенными бутербродами, в то время как ребенок-подросток ходит с новым айфоном и раз в год обновляет гардероб - норма. Отдавать всегда лучший кусок «маленькому», даже если ему уже за тридцать – норма. Терпеть любое хамство и пакости от «онижедетей» - норма. А что в итоге? В реальной жизни, увы, Золушки, покорные падчерицы и премудрые женщины, склонные к терпению, никаких принцев не получают. Не хватает принцев, чтобы каждую ими премировать. Тумаки, неуважение, в том числе и в семье, чужую работу, подкинутую невзначай коллегами – это пожалуйста. Измены, отлынивание от домашних обязанностей, попытки окружающих сесть тебе на шею, и ехать, не слезая – весьма вероятно. Более того, чем больше склонна женщина к терпению и всепрощению, тем выше вокруг нее концентрация ленивых, инфантильных и безответственных мужчин, увы. Что я предлагаю? Отменить сказки? Пожалуй, это слишком радикально. Всем из золушек становиться жестокими и эгоистичными мачехами? Тоже не подходит. Но если вдруг женщина начинает понимать, что жизнь ее похожа на жизнь ослика, везущего повозку, да еще и под недовольные крики родных, то возможно, это сигнал к тому, чтобы перестать развращать родных бесконечным терпением. И начать вспоминать, хотя бы иногда, еще и о своих интересах…Natalyсейчас 75% женщин ходят на работу точно так же как мужчина домохозяяк в стране менее 5% многие даже в декрете пашут на удалёнке или зарабатывают флирансом и всё всё делают по дому так кто тут паразит в итоге ?где ты сейчас видел не работающих жен? то есть она и на работу ходит и по дому всё делает и при этом муж паразитом в нашей действительности не считается он же видите ли на работу ходит и аж целого мамонта в 1 МРОТ до семьи доносит , добытчик хренов пахарь в поте лица)))))ирина Северова северова (гуляева)Паразитируете вы с большим успехом . ЖЕНА РАБОТАЕТ и по дому пашет , а вы развлекаетесьДенис ЛТут все только про посуду и чтоб это делал именно мальчик, так вот бабы чмошников и воспитывают. А чё девочка должна? Наверно быть просто прынцессой и продавать свою писечку.Денис ЛДаже в молодости не волновало? )))ирина Северова северова (гуляева)никогдаСергейБабы даже слоган придумали, о том что они ничего и никому не должны.Natalyа разве что то должны? тогда предъявите долговые расписки что там бабы у мужиков одалживали и когда?документы в студию вот тогда и поговорим а вот так на пальчиках предъвлять, номерочек у мужиков не прокатит)))Борис Шумилов" тогда предъявите долговые расписки что там бабы у мужиков одалживали и когда?" - ФНС запустила сервис для хранения чеков (февраль 2021). Вот и будет видно на сколько наодалживала.)))Денис ЛКакие-нить психобольные, с которых нет спроса.))) Ещё говорят что они независимые. Но даже бомжихи зависят от помойки, шлюха от своей койки, нет на земле независимых людей. А бабы — ”Я независимая и самодостаточная“. Ну, значит у них правда с головой проблемы.)))Денис ЛЧто естественно, не всегда не безобразно.))) А ты ещё детей учила, как вот они теперь живут?Элина МорозоваА дядьки-кобелядки зависят от путеводного члена, где их мозги затаились))))ирина Северова северова (гуляева)что именно естественно ?Денис ЛИ много ли у вас таких кобелядков?Денис ЛМного ли у вас таких кобелядков?Элина МорозоваА у нас таких нет. Мы с такими не водимся)))Борис Шумилов"Мы с такими не водимся" - Только таких рожаем, но с ними не водимся?))Элина МорозоваВы таких рожаете? Удивили)))Борис ШумиловМорозова не занимайся тавтологией, всё ты прекрасно поняла. Мы можем зачать, рожаете вы.))Элина МорозоваЗначит вы таких зачинаете? Ай яй яй... Надо их абортировать...Денис ЛБабы ещё и воспитывают.Денис ЛЭля наверно меня в ЧС засунула, комент получается как общий.ирина Северова северова (гуляева)Такого ХОРОШЕГО МАЛЬЧИКА и в ЧС ???? За что ?Элина МорозоваНикуда я тебя не засовывала. Это ты наверное промахнулся)))Денис ЛСпроси её. Наверно опять кнопки перепутала, или рамсы.Комментировать
Свежие комментарии