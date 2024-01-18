Я уже неоднократно писал об уверенных шагах правительства Финляндии по снижению уровня жизни населения страны, про дороговизну на коммунальные услуги и ограничения, которые вводятся для жителей, но всё -таки ещё раз стоит коротенечко остановится на феноменальном достижении финнов в этом… Новогодний леденец для финнов .