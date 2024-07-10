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Саутгейт о 2:1 с Нидерландами: «Англия играла очень хорошо. Приходилось постоянно адаптироваться, и игроки принимали хорошие решения. Концовка стала наградой за самоотдачу, рад за Уоткинса»

Саутгейт о 2:1 с Нидерландами: «Англия играла очень хорошо. Приходилось постоянно адаптироваться, и игроки принимали хорошие решения. Концовка стала наградой за самоотдачу, рад за Уоткинса»

«Мы играли очень хорошо. Матч был сложным, нам приходилось менять свой подход, особенно к игре в обороне.

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