Бизнес попросил власти Москвы улучшить условия работы курьерских служб

Как следует из текста письма (есть в распоряжении "Российской газеты"), документ подготовлен по итогам заседания рабочей группы по развитию экспресс-логистики в рамках Совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительного рынка.
Как следует из текста письма (есть в распоряжении "Российской газеты"), документ подготовлен по итогам заседания рабочей группы по развитию экспресс-логистики в рамках Совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительного рынка.
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