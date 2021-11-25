Российская газета

17 042 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Фролова
    А я думала, что человек, так рьяно пекущийся о здоровье (вакцина не изучена!) ,не будет хотя бы курить (тут то все из...Принуждение к жиз...
  • Лариса Абросимова
    Мнение Шукшиной как удар по темечку. Я думала что дочь Шукшина априори должна быть умной, а не недообразованной посре...Принуждение к жиз...
  • Владимир
    "В этом году в России ожидается высокий урожай масличных и сахарной свеклы.В этом году в России ожидается высокий уро...Что будет с ценам...

Бизнес попросил власти Москвы улучшить условия работы курьерских служб

Бизнес попросил власти Москвы улучшить условия работы курьерских служб

Как следует из текста письма (есть в распоряжении "Российской газеты"), документ подготовлен по итогам заседания рабочей группы по развитию экспресс-логистики в рамках Совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительного рынка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх