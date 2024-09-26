БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 334 подписчика

Зеленский устроил истерику в ООН: набросился на Китай и других несогласных с его «мирным планом»

Зеленский устроил истерику в ООН: набросился на Китай и других несогласных с его «мирным планом»

Глава МИД Китая Ван И отказался слушать Зеленского в ООН Владимиру Зеленскому все же разрешили выступить на Генеральной ассамблее ООН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Клоп вонючий
Ответить
15 час.
Бендер Задунайский
Ха ! Сначала показалось( на фото ) он опять на рояле писюном бренчать собрался . А дебил за трибуной оказывается !
Ответить
13 час.
VB
Vasiliy Belokurov
Та йому ж (зе) уси кругом должны! И у носи не кругло!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх