Система ПВО России сбила БПЛА над Белгородским районом

Системой противовоздушной обороны России был сбит беспилотный летательный аппарат над Белгородским районом, сообщил ночью в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.
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