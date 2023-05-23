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Система ПВО России сбила БПЛА над Белгородским районом

Система ПВО России сбила БПЛА над Белгородским районом

Системой противовоздушной обороны России был сбит беспилотный летательный аппарат над Белгородским районом, сообщил ночью в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.

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