Почему «Coca-Cola вышла не в ту дверь», уходя из РФ, и чему удивились американцы на переговорах в Эр-Рияде

Проект SFERA Live Крайне искромётно и вовремя подмеченный гендиректором «Очаково» нюанс по поводу ухода американской компании на удивление хорошо уложился в новостной фон переговоров российской делегации с американскими представителями в Саудовской Аравии.
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