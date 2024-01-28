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Опубликовано видео нападения на российских журналистов на семинаре VIP-коуча

Опубликовано видео нападения на российских журналистов на семинаре VIP-коуча

«Известия» опубликовали видео нападения на своих журналистов на семинаре коуча Издание «Известия» опубликовало на своем сайте видео нападения на его журналистов на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье.

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