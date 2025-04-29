3 мая с 10.00 до 13.00 в станице Вёшенской на музейной конюшне пройдет праздник «Конь казаков всего дороже.
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3 мая с 10.00 до 13.00 в станице Вёшенской на музейной конюшне пройдет праздник «Конь казаков всего дороже.