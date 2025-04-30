Лукашенко призвал не верить Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что не следует доверять Западу на слово, призывая обращать внимание лишь на делаПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что не следует доверять Западу на слово, призывая обращать внимание лишь на дела.