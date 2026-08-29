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Гибель кубанского школьника под колесами двух водителей оценили в 500 рублей

Гибель кубанского школьника под колесами двух водителей оценили в 500 рублей

"112" Жизнь ребенка в Краснодарском крае оценили в смехотворную сумму 500 рублей. Таким штрафом отделался водитель, который на полном ходу сбил школьника на пешеходном переходе, а уже через секунду пострадавшего переехала другая машина.

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