ООН призвала лидеров G20 посетить тонущие острова Тихого океана

ПАЛАУ (ИА Реалист). Заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, выступая на ежегодном саммите тихоокеанских лидеров в Палау, призвала глав ведущих экономик мира лично посетить тихоокеанские атоллы, чтобы увидеть реальность рекордного повышения уровня океана.
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