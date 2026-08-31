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ИА Реалист

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ООН призвала лидеров G20 посетить тонущие острова Тихого океана

ООН призвала лидеров G20 посетить тонущие острова Тихого океана

ПАЛАУ (ИА Реалист). Заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, выступая на ежегодном саммите тихоокеанских лидеров в Палау, призвала глав ведущих экономик мира лично посетить тихоокеанские атоллы, чтобы увидеть реальность рекордного повышения уровня океана.

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