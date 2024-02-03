На НПЗ в Волгограде после атаки дрона временно остановят часть производственного цикла

На заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», расположенном в Красноармейском районе Волгограда, часть производственного цикла будет остановлена для устранения повреждений, возникших в результате атаки беспилотника, сообщили источники «Ъ» на предприятии.
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