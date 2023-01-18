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Как пройти через зиму?

Как пройти через зиму?

Бледно, серо и невесело — нет уж, это не о нас и не о вас! Лучиться энергией, генерировать свежие идеи и фантанировать жизнелюбием — можно и зимой! Для некоторых зима невыносима: кажется, что время медленно течет, и эти серые дни не закончатся.

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