Как пройти через зиму?

Бледно, серо и невесело — нет уж, это не о нас и не о вас! Лучиться энергией, генерировать свежие идеи и фантанировать жизнелюбием — можно и зимой! Для некоторых зима невыносима: кажется, что время медленно течет, и эти серые дни не закончатся.