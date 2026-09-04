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Татьяна Плаксина выходит замуж: 22-летний искусствовед сделал предложение прямо в гримерке

Татьяна Плаксина выходит замуж: 22-летний искусствовед сделал предложение прямо в гримерке

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина готовится к свадьбе. 36-летняя девушка около восьми месяцев встречается с 22-летним искусствоведом Артёмом, который недавно сделал ей предложение.

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