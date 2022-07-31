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Военкор Котёнок: НМ ДНР и ВС РФ выбили ВСУ на южной окраине Авдеевки

Военкор Котёнок: НМ ДНР и ВС РФ выбили ВСУ на южной окраине Авдеевки

Союзные силы выбили украинских боевиков с позиций на южной окраине Авдеевки. "Под контроль бойцов Народной милиции ДНР и российских военных перешел участок в районе вентиляционного ствола шахты Бутовка", — сообщает военный корреспондент Котёнок.

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