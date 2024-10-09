Атмосфера уюта: аксессуары, без которых вам не обойтись осенью 2024 Алёна Юрьева Осень — это не только время утепляться, но и возможность поэкспериментировать с аксессуарами, которые подчеркнут ваш стиль и создадут атмосферу уюта в холодное время года.