«Первая проблема: это наличие в доме бытовой техники, в прежние времена из-за ее отсутствия никто из женщин и не помышлял о каком-то личностном росте, а просто стирали руками и носили полоскать бельё на речку (это одна из активностей)».
Женщины ушли в саморазвитие. Вернутся не скоро…
Комментарии
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Natali Климова
Саморазвитие и самодостаточность это разные вещи. Можно окончить 3 вышки, десяток всяких тренингов, но деньги просить у мужа. А можно быть водителем трамвая, но жить на СВОИ средства. Изначально речь должна идти о самодостаточности, это действительно можно прожить одной, не зависеть от мужа, самой вырастить детей. Ей нормально. А не нравится мужчинам - пусть научатся хотя бы самого себя прокормить без мамы. И заработать жилье, маленькое, но свое!!!
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15 час.
Владимир Соколов
зачем мужчине баба которой он не нужен? и почему самодостаточная баба клянчит алименты на своих детей?
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12 час.
Виктор Белогорцев
ну ты рассмешил она и без развития уничтожит все что встретит на своем пути дурное дело не хитрое, ума не много надо
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7 час.
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