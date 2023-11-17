Женщины ушли в саморазвитие. Вернутся не скоро…

Natali Климова

Саморазвитие и самодостаточность это разные вещи. Можно окончить 3 вышки, десяток всяких тренингов, но деньги просить у мужа. А можно быть водителем трамвая, но жить на СВОИ средства. Изначально речь должна идти о самодостаточности, это действительно можно прожить одной, не зависеть от мужа, самой вырастить детей. Ей нормально. А не нравится мужчинам - пусть научатся хотя бы самого себя прокормить без мамы. И заработать жилье, маленькое, но свое!!!