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Закон и Порядок

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  • star
    может съездишь на усраину и покажешь,как под СБУ работать?Снова, как и в ВО...
  • Багаев Андрей
    не в статье не в комментариях нет ответа на вопрос(((Кто будет кормить...
  • Виктор Шилин
    Лучше поздно ,хорошо ч, что просыпаются. Меньше лагерей строить придется.Снова, как и в ВО...

Украинские гопники в печали - Россия оказалась сильнее

Украинские гопники в печали - Россия оказалась сильнее

По сегодняшним заявлениям зелёной гниды очень хорошо видны вся ущербность и скудоумие хохлов. Первый "шедевр" звучит так: Мы не раз доказали на поле боя: наши возможности ограничены только ограниченностью ресурсов и дальностью оружия, Просто капитан Очевидность! Возможности любой армии, любой страны мира ограничены именно этими же факторами! Но до киевсего (точнее - криворожского) торчка это дошло только сейчас! Второй шедевр: Россия воюет нечестно: Эта война в целом несправедлива.

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