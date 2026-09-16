«Десять лет проживи, а потом у соседей спросим»: публицист Пучков описал жёсткую схему приёма в граждане России

Телеканал "78" Она явно соответствует довольно часто озвучиваемым в соцсетях требованиям о прекращении «бесконтрольной раздачи паспортов», в чём обвиняют систему в РФ.
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Свежие комментарии
- «А у верхов дети-...
- «А у верхов дети-...
- «А у верхов дети-...
десять лет они здесь будут гадить,отнимать рабочие места,занимать школы и д\сады своими ....? В Швейцарии правила рассчитаны на людей европейской культуры,а не на дикарей.За десять лет многое что переменится и не в нашу пользу с таким президентом и правительством.
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Вопрос довольно спорный. Но главное - лучше запретить двойное гражданство. Человеку, у которого два паспорта разных государств доверия нет. Как их следует называть?
ВСЕ ПРАВИЛЬНО-ВОТ КАК 10 ЛЕТ ПРОЖИВЕТ ПО ЗАКОНАМ рф- ТОГДА МОЖНО И ГРАЖДАНСТВО ДАВАТЬ И НИ КАК НЕ ИНАЧЕ- !!! И ТОЛЬКО ТАК !
Это невозможно реализовать:в Швейцарии социалистический строй,у нас капиталистический,все продается,все покупается.подкупят соседний или чиновника,занимающегося этим вопросом.
УЖЕ мерзость!.... Разрешение в течении 10 лет ... жить в ЧУЖОМ (моём) для иноРОДцев доме!??... А решение ЭТОГО вопроса, должно быть ... как в РОСИИ, до наплыва грязных евреев в 1917 ом,.... нужен специалист... ДОГОВОР, с возможным продлением, 5-ять... и далее ДОМОЙ.