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«Десять лет проживи, а потом у соседей спросим»: публицист Пучков описал жёсткую схему приёма в граждане России

«Десять лет проживи, а потом у соседей спросим»: публицист Пучков описал жёсткую схему приёма в граждане России

Телеканал "78" Она явно соответствует довольно часто озвучиваемым в соцсетях требованиям о прекращении «бесконтрольной раздачи паспортов», в чём обвиняют систему в РФ.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юрий Кушнарев
Юрий Кушнарев

десять лет они здесь будут гадить,отнимать рабочие места,занимать школы и д\сады своими ....? В Швейцарии правила рассчитаны на людей европейской культуры,а не на дикарей.За десять лет многое что переменится и не в нашу пользу с таким президентом и правительством.

Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!

Профиль пользователя Алексей Тан
Алексей Танизменено

УЖЕ мерзость!.... Разрешение в течении 10 лет ... жить в ЧУЖОМ (моём) для иноРОДцев доме!??... А решение ЭТОГО вопроса, должно быть ... как в РОСИИ, до наплыва грязных евреев в 1917 ом,.... нужен специалист... ДОГОВОР, с возможным продлением, 5-ять... и далее ДОМОЙ.