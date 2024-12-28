Квашенная капуста — полезный и очень популярный продукт на отечественной кухне зимой такая заготовка исчезает со столов, как горячие пирожки удалось, стоит соблюсти ряд нюансов и выдержать нужное время другие методы и сколько дней следует использовать этот процесс для получения идеального продукт.
Сколько дней квасится капуста?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
Наталья Середа
Все свалили в тексте в одну кучу.Речь идет о квашении капусты с чередованием слов" маринование" - это разные способы и результаты приготовления капусты.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии