Кухня и дом
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кухня и дом

134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Все свалили в тексте в одну кучу.Речь идет о квашении капусты с чередованием слов" маринование" - это разные способы ...Сколько дней квас...
  • Наталья Середа
    Сахарная пудра 2 ст.Понимать 2 стакана?Делимся рецептом ...
  • Леонид -
    Самый лучший способ: НЕ КУРИТЬ!Как избавиться от...

Сколько дней квасится капуста?

Сколько дней квасится капуста?

﻿Квашенная капуста — полезный и очень популярный продукт на отечественной кухне зимой такая заготовка исчезает со столов, как горячие пирожки удалось, стоит соблюсти ряд нюансов и выдержать нужное время другие методы и сколько дней следует использовать этот процесс для получения идеального продукт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
Наталья Середа
Все свалили в тексте в одну кучу.Речь идет о квашении капусты с чередованием слов&quot; маринование&quot; - это разные способы и результаты приготовления капусты.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх