Каспийская нефть – независимая или неприкосновенная

Исключение из санкций Итак, Вашингтон весьма демонстративно, как раз в дни принятия 17-го пакета антироссийских санкций ЕС, принял решение фактически оставить за рамками санкций Каспийский трубопроводный консорциум.
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