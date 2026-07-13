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MeMo-Logic

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Всем студентам придется учить четыре предмета: русский язык, основы государственности, историю и философию

Всем студентам придется учить четыре предмета: русский язык, основы государственности, историю и философию

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что обсуждаемое второй год «социогуманитарное ядро» единых программ для вузов будет состоять из четырех дисциплин — это  русский язык, основы российской государственности, история России и философия .

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