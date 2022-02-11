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Дело Валиевой рассмотрит CAS, Непряева в 0,1 секунды от бронзы, победы «Ливерпуля» и «Юве», травма коня Мюллера, Харден в «Филадельфии» и другие новости утра

1. Что там по ситуации с Камилой Валиевой? Последние новости – фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин 25 декабря, во время чемпионата России.

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