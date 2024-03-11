Экспресс-доставка аттестата

Аттестат – это незаменимый документ, который требуется при поступлении в учебное заведение. Но что делать, если вы его забыли у родителей дома или оставили в другом месте, или даже в другой стране? Выход из ситуации есть - заказать экспресс доставку аттестата в POSTDEPO.
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