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Экспресс-доставка аттестата

Экспресс-доставка аттестата

Аттестат – это незаменимый документ, который требуется при поступлении в учебное заведение. Но что делать, если вы его забыли у родителей дома или оставили в другом месте, или даже в другой стране? Выход из ситуации есть - заказать экспресс доставку аттестата в POSTDEPO.

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