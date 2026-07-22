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Царьград

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Пиар-акция на фронте привела к колоссальным потерям. Совсем не учатся на ошибках

Пиар-акция на фронте привела к колоссальным потерям. Совсем не учатся на ошибках

Крах обороны ВСУ в Донбассе и на других направлениях может серьёзно расстроить западных спонсоров. Поэтому Зеленскому нужны хоть какие-то победы.

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