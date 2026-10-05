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Ивановские новости

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Константин Дурасов высказался за возвращение к однодневному голосованию

Константин Дурасов высказался за возвращение к однодневному голосованию

Константин Дурасов, кандидат от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ», признал, что не доволен своим результатом на выборах в Госдуму, но нарушений не заметил.

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