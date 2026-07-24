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ЦБ РФ не вводит ограничения на вывод криптовалюты за рубеж

ЦБ РФ не вводит ограничения на вывод криптовалюты за рубеж

Регулятор не вводит ограничений на вывод криптовалюты за границу, но предупреждает о рисках: после перевода криптоактивов инвесторы теряют защиту российского законодательства и должны будут решать проблемы через иностранные правовые механизмы.

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