ЦБ РФ не вводит ограничения на вывод криптовалюты за рубеж

Регулятор не вводит ограничений на вывод криптовалюты за границу, но предупреждает о рисках: после перевода криптоактивов инвесторы теряют защиту российского законодательства и должны будут решать проблемы через иностранные правовые механизмы.
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