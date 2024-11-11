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Закон и Порядок

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  • HotRS
    Так почему ты еще не на лопате? Ссышь по чайнику получить?Сын крупнейшего д...
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"Дедушка вернулся"

"Дедушка вернулся"

(у нашего народа есть запрос на восстановление памятников Ленину там где они были разрушены дерьмократами в 90х годах, люди понимают что обгадив значительный кусок нашей истории Великую Россию не построить) ============================================== Это не про Трампа как можно подумать.

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Комментарии
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Модест
А что там в городе Ленина с памятниками? И в Ульяновске и Казани? Всё хорошо? А как насчёт памятника Сталину в Волгограде? Хотелось бы знать и видеть.
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2 час.

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