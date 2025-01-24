Дональд Трамп заявил о желании "немедленно" встретиться с Владимиром Путиным

Американский президент подчеркнул, что получает от российского лидера сигналы о готовности к встрече Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным "немедленно".
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