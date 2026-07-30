Август принесёт новые правила для бизнеса и граждан России

Бизнес, который привык к переменам, в августе столкнется с очередными изменениями. Часть из них коснется продавцов маркетплейсов, рассчитывающих на фоне атак Киева на дополнительные инструменты поддержки и развития.
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