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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

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Август принесёт новые правила для бизнеса и граждан России

Август принесёт новые правила для бизнеса и граждан России

Бизнес, который привык к переменам, в августе столкнется с очередными изменениями. Часть из них коснется продавцов маркетплейсов, рассчитывающих на фоне атак Киева на дополнительные инструменты поддержки и развития.

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