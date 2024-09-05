Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Ничего не меняется! В средние века в Европе мыться считалось дурным тоном, а русских с их еженедельной баней, «просве..."У них полчища ВШ...
  • Владимир Никитин
    Зачем в плену они нужны!? При этапировании - оказание сопротивления, попытка к бегству и т.д ...  Только стрелять так...Хотели убивать ру...
  • Анатолий Юрасов
    А пленных всу-шников нельзя загрузить захоронением этой падали?!Свиньи и куры дое...

Си Цзиньпин пообещал миллиарды и военную помощь: не России

Си Цзиньпин пообещал миллиарды и военную помощь: не России

Интерес Китая к Африке взбудоражил коллективный Запад.Китай поддерживает “лучшие в истории” связи с африканскими странами, заявил в четверг лидер КНР Си Цзиньпин, пообещав выделить континенту финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов в дополнение к военной помощи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх