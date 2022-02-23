«Тобол» опубликовал заявку на сезон

Стала известна заявка «Тобола» на сезон-2022. Вратари: Султан Бусурманов, Дмитрий Непогодов, Александр Мокин; Защитники: Роман Асранкулов, Данияр Семченков, Дмитрий Мирошниченко, Александр Марочкин, Багдат Каиров, Сергей Малый, Жарко Томашевич, Алекса Аманович; Полузащитники: Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Зоран Тошич, Самат Жарынбетов, Владислав Васильев, Рубен Бриджидо, Жаслан Жумашев, Душан Йованчич, Вячеслав Кульпеисов; Нападающие: Айбар Жаксылыков, Игорь Сергеев.
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