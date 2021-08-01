Надежда Жолобак: Когда вакцинирование может запускать процесс самоуничтожения собственных клеток?

О плюсах и минусах вакцинирования, необходимости вакцин, цикотиновом шторме, достаточном количестве антител, повторном заражении коронавирусом, окружающей среде как факторе инфекционного процесса, плацебо и психосоматике, вакцинировании медицинских работников, распространении коронавирусов в больницах, возрасте для вакцинирования, периодах вакцинирования, передаче вирусов от матери к плоду, - а также о вирусах герпеса, его типах, их проявлениях, угрозах и лечении, рассказала UKRLIFE.