Полковник СБУ Стариков заявил о давлении ВС РФ на украинские позиции

Российские войска оказывают давление на позиции Вооруженных сил Украины. Об этом заявил военный аналитик, эксперт сектора обороны и безопасности, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
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