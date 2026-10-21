Президент США Дональд Трамп © Mark Schiefelbein/APНовые санкции против Москвы сорвали бы переговоры об освобождении осужденного в РФ за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины гражданина США Стефана Хаббарда.
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