"Толик, а ты куда собрался?!": Среди наших "израильтян" самым испуганным оказался Чубайс. Экс-глава Роснано летит в Россию.

Интересная жизнь с Vera Star Когда в Израиле началась самая большая заваруха за последние 50 лет, у представителей российского бомонда, вспомнивших в прошлом году о своих еврейских корнях, сразу же нашлась куча разных дел за пределами Земли Обетованной и они буквально штурмом взяли аэропорт "Бен-Гурион".