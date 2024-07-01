Александр Дубинский: Байден на грани срыва: Украина делает его кампанию уязвимой

Посмотрим на ситуацию в Украине с американской стороны. Слабое выступление Байдена делает его самого и его кампанию уязвимой со стороны происходящих в Украине событий – как на поле боя, так и в коррупции властей.
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