Марк Селби терпит поражение на Чемпионате Великобритании 2024

Марк Селби проиграл Джеку Лисовски, а У Ицзе одержал победу над своим соотечественником Сы Цзяхой в первом раунде Чемпионата Великобритании 2024 в Йорке, сообщает WST Марк Селби (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.