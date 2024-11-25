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Снукерист.ру

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Марк Селби терпит поражение на Чемпионате Великобритании 2024

Марк Селби терпит поражение на Чемпионате Великобритании 2024

Марк Селби проиграл Джеку Лисовски, а У Ицзе одержал победу над своим соотечественником Сы Цзяхой в первом раунде Чемпионата Великобритании 2024 в Йорке, сообщает WST Марк Селби (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.

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