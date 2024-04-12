Какой сегодня праздник: 12 апреля – День космонавтики

12 апреля 2024 года в России и мире отмечают 63-летие со дня первого полета человека в космос. Этот памятный день, известный как День космонавтики, был установлен в честь полета советского космонавта Юрия Гагарина.
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