В Татарстан приедет поезд-музей, посвященный Великой Отечественной войне

Передвижная иммерсивная выставка «Поезд Победы» приедет в Татарстан. Первым ее примет Зеленодольск — 15 февраля жители и гости города трудовой доблести смогут увидеть экспозицию о Великой Отечественной войне.
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