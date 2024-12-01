´Был в шлепанцах и ни разу не перекрестился´. Бобруйчанка отдала ´священнику´ с Могилевщины золота на пять с половиной тысяч рублей за отпущение греховИзображение: ШедеврумПомните, мы писали про необычное мошенничество в Бресте, к которому был причастен 19-летний могилевчанин в рясе священнослужителя? Стало известно, как наказали молодого человека.