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Оливейра про бой с Физиевым: «Этого не будет. Мне нужен перерыв»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра опроверг сообщения о том, что подерется с Рафаэлем Физиевым 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

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