Пирамида ароматов Гуанчжоу: Rosewood отвечает за верхние ноты люкса, новый сад в Хуаду – за базовый код города цветов

Гуанчжоу легко принять за футуристический город из стекла, металла и бесконечных цифровых экранов. Пятизвездочный Rosewood Guangzhou, занявший верхние этажи сверхвысокого финансового центра CTF, кажется пиком этой урбанистической цивилизации.
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