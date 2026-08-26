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Пирамида ароматов Гуанчжоу: Rosewood отвечает за верхние ноты люкса, новый сад в Хуаду – за базовый код города цветов

Пирамида ароматов Гуанчжоу: Rosewood отвечает за верхние ноты люкса, новый сад в Хуаду – за базовый код города цветов

Гуанчжоу легко принять за футуристический город из стекла, металла и бесконечных цифровых экранов. Пятизвездочный Rosewood Guangzhou, занявший верхние этажи сверхвысокого финансового центра CTF, кажется пиком этой урбанистической цивилизации.

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