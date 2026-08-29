Российские дроноводы разгромили объекты ВСУ и уничтожили грузовые дроны R-18 в Херсонской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» успешно выполняют боевые задачи по обнаружению и уничтожению критически важных объектов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.