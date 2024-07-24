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Почти 80% соискателей назвали негативным фактором долгий ответ от компании

Почти 80% соискателей назвали негативным фактором долгий ответ от компании

Согласно данным опроса, 79% кандидатов на трудоустройство в крупные российские компании заявили, что долгий ответ специалиста по поиску и найму сотрудников (рекрутера) негативно влияет на их отношение к компании, которую он представляет.

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