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Мужчина заметил незнакомца, который пристально наблюдал за детьми

Мужчина заметил незнакомца, который пристально наблюдал за детьми

Отец заметил незнакомого мужчину, который, по его словам, долго наблюдал за играющими детьми. Он подошёл поговорить и попросил его уйти, однако тот не захотел прислушиваться.

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