Поумнее европейцев будут. Токио и Сеул хотят вернуться на российский рынок

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мое мнение для начала надо выставить им счет за ввод санкций против России и невыполнение ими условий предусмотренных договорами, контрактами с Россией. Снятие всех санкций, а Японии заключить мирный договор с Россией на ее условиях... При этом Россия вправе сохранить ограничения и санкции в отношении этих государств. Разблокировать арестованные средства и вернуть России, как и имущество в том числе и Российских фирм и граждан... После этого посмотрим, что можем им позволить и в чем их ограничить...