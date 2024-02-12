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Добрый Мир

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Поумнее европейцев будут. Токио и Сеул хотят вернуться на российский рынок

Поумнее европейцев будут. Токио и Сеул хотят вернуться на российский рынок

Фото из открытых источников сети Интернет   Вчера 10K прочитали Среди азиатских стран, которые присоединились к санкциям против Российской Федерации значатся Япония и Южная Корея.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое мнение для начала надо выставить им счет за ввод санкций против России и невыполнение ими условий предусмотренных договорами, контрактами с Россией. Снятие всех санкций, а Японии заключить мирный договор с Россией на ее условиях... При этом Россия вправе сохранить ограничения и санкции в отношении этих государств. Разблокировать арестованные средства и вернуть России, как и имущество в том числе и Российских фирм и граждан... После этого посмотрим, что можем им позволить и в чем их ограничить...
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